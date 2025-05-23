Beton Kalitesi Deprem Güvenliğinde Hayati - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beton Kalitesi Deprem Güvenliğinde Hayati

23.05.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB, depreme dayanıklı yapı stoku için beton kalitesine vurgu yaptı, riskli yapılara dikkat çekti.

TÜRKİYE Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, "Bugün kentlerimizde var olan depreme direnci belirsiz yapı stokumuzun bir an önce iyileştirilmesi gerekir elbette. Ancak bu yapılırken yapı stokuna yeni riskli yapıların da eklenmemesi gerekir. Bu bağlamda, hazır beton üretimin inşaat kalitesini önemli ölçüde artırdığını biliyoruz. Fakat sektörde yeterli ölçüde kalite güvence sisteminin işletilemediğinin de farkındayız" dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Erzurum şubeleri tarafından düzenlenen 11'inci Ulusal Beton Kongresi, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Protokol konuşmalarının yapıldığı kongrenin ilk gününde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, 1989 yılında başlayan kongreleri 36 yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi. Suna, bu yıl '21'inci Yüzyılda Beton' ana temasıyla düzenlenen kongrede betonda dijitalleşmeden nitelik kontrolüne, yapay zekanın bu alanda kullanımından sürdürülebilir ve çevreci beton teknolojilerine kadar birçok başlığın konuşulacağını bildirdi.

'TARTIŞMA YANLIŞ ZEMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Güvenli yapı üretiminin en kritik bileşeni sayılan betonun kalite standartları, dayanıklılık özellikleri, hazır beton kullanımının gerekliliği ve yaygınlığı hem sektör hem de ülke için büyük önem taşıyan konular arasında yer aldığını ifade eden Nusret Suna, "Marmara depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle göstermiş olsa da onun öneminin yeteri kadar kavrandığını söyleyebilir miyiz? Bugün topraklarının yüzde 93'ü deprem tehdidi altında bulunan, yapı stokunun büyük ölçüde güvenli olmadığı kamu kurumlarının raporlarında da açıkça ifade edilen bir ülkede, yapı üretim sürecinin en önemli malzemelerinden olan betonu daha dikkatli ve özenli bir şekilde ele almak zaruridir. Yakın zamanda İstanbul'da meydana gelen deprem, bölgede yaşayan tüm yurttaşlarımızı endişelendirmiştir. Ne yazık ki ardından yürütülen tartışmalar ağırlıklı olarak depremin nerede, ne zaman ve ne büyüklükte meydana gelebileceği üzerine yürütülmüştür. Bu tartışmanın yanlış bir zeminde yürütüldüğüne inanıyoruz. Ülkemizin depremselliği bilinen bir gerçektir. Topraklarımızın ve nüfusumuzun büyük çoğunluğu deprem tehlikesi bulunan bölgelerde yer almaktadır ve sıklıkla ülkemizin çeşitli noktalarında büyük depremler meydana gelmektedir. Kaçınılmaz olan bu depremlere karşı kentlerimizi hazır hale getirmeye odaklanmamız gerekmektedir" diye konuştu.

DEPREM-HAZIR BETON İLİŞKİSİ

Türkiye'de yapı stokunun güvenli olmadığı ifade eden Suna, "Ne acıdır ki sıklıkla orta ve büyük ölçekli bir deprem meydana gelen Türkiye'de hala her depremde benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen depremler, deprem büyüklüğü ile orantılı olmayan can ve mal kayıpları ortaya çıkarabilmektedir. İzmir ve Elazığ depremleri bunun en yakın örnekleridir. Bu nedenle yapı stokumuzun güvenli ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Bugün kentlerimizde var olan depreme direnci belirsiz yapı stokumuzun bir an önce iyileştirilmesi gerekir elbette. Ancak bu yapılırken yapı stokuna yeni riskli yapıların da eklenmemesi gerekir. Bu bağlamda, hazır beton üretimin inşaat kalitesini önemli ölçüde artırdığını biliyoruz. Fakat sektörde yeterli ölçüde kalite güvence sisteminin işletilemediğinin de farkındayız" dedi.

'BELİRLİ MESLEK GRUPLARI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ'

Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yargı süreçleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Nusret Suna, şunları söyledi: "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak sürecin başından beri yıkımda sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılması ve bu kişilerden hukuk nezdinde hesap sorulması gerektiğini söyledik ve söylüyoruz. Biliyoruz ki adil bir yargılama sonucunda gerçek sorumlular tespit edilip cezalandırılmadan ülkemiz benzer acıları yaşamaya, enkaz altında kalmaya devam edecektir. Fakat ne yazık ki yürütülen yargı süreçlerinde belirli meslek grupları adeta günah keçisi ilan edilmiş, masumiyet karinesi tam tersine uygulanarak, suçsuzluğu ispatlanana kadar tüm meslektaşlarımız tutuklu yargılanma yoluyla, öne alınmış bir cezalandırmayla karşı karşıya kalmıştır. Yargı süreçlerinde kullanılan bilirkişi raporları çok ciddi sorunlar barındırmaktadır. Buna en iyi örneklerden biri de yıkılmış binalardan alınan karot örneklerine ilişkin raporlardır. Türkiye'de deprem sonrası bina performansını değerlendirme sürecinde karot alma işlemi, yapıdaki beton dayanımını belirlemede kritik bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak bu işlemin, yapı zaten yıkılmışken veya taşıyıcı sistem ciddi şekilde hasar görmüşken yapılması bilimsel ve teknik açıdan ciddi soru işaretleri barındırmaktadır. Yıkılan binalardan alınan karotlarla yapılan analizlerin özellikle dava dosyalarında delil olarak sunulması, teknik olarak yanıltıcı olabilir ve adaletin yanlış kararlar vermesine yol açabilir. Bu nedenle uzmanların etik ve bilimsel sorumluluğu vardır."

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı kongrede 21 oturum gerçekleştirilecek. Kongrede aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda bilim insanı, 71 ayrı bildiri sunacak. 2 gün sürecek olan kongre, eğitim oturumu ile sona erecek.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ Erzurum,

Kaynak: DHA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Teknoloji, Türkiye, Deprem, İnşaat, Güncel, Hukuk, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton Kalitesi Deprem Güvenliğinde Hayati - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

10:59
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
09:56
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
07:45
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:23
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:11
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 11:39:11. #7.13#
SON DAKİKA: Beton Kalitesi Deprem Güvenliğinde Hayati - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.