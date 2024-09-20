Beyaz Saray'dan İsrail'e Ceset İddiası - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan İsrail'e Ceset İddiası

Beyaz Saray, İsrail askerlerinin cesetleri attığı videoyu 'rahatsız edici' buldu ve araştırma istedi.

20.09.2024 19:49
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Beyaz Saray, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan attığını gösteren video kayıtlarının "çok rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi katıldığı basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, AA muhabirinin, İsrail askerlerinin Filistinlilerin cesetlerini çatıdan aşağı attığını gösteren video kaydıyla ilgili sorusuna, görüntüler doğruysa bunun, "profesyonel askerlerin iğrenç ve çirkin davranışlarını açıkça tasvir edeceğini" belirtti.

"O videoyu gördük ve çok rahatsız edici bulduk." diyen Kirby, "Bu konuda hemen İsrailli mevkidaşlarımıza ulaştık ve daha fazla ayrıntı için baskı yaptık. Bunu araştıracaklarına ve gerekirse uygun bir hesap verebilirliğin sağlanacağına dair bize güvence verdiler." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun bu konudaki soruşturması sonucunda ortaya çıkacak bilgileri görmek için "çok istekli olacaklarını" söyleyen John Kirby, soruşturmanın "her zaman olduğu gibi, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde" yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini attığı görüldü.

Filistinlilerin İsrail askerleri ile bir çatışma esnasında öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, AA muhabirine, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan İsrail'e Ceset İddiası - Son Dakika

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