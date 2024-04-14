Beyaz Saray: İran İsrail'e hava saldırısı başlattı, destek sarsılmaz - Son Dakika
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Beyaz Saray: İran İsrail'e hava saldırısı başlattı, destek sarsılmaz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, İsrail'e desteklerinin 'sarsılmaz' olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip etmektedir.

14.04.2024 00:03
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Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray: İran İsrail'e hava saldırısı başlattı, destek sarsılmaz - Son Dakika

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