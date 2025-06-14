Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray: İran Nükleer Programından Vazgeçmeli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?