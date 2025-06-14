Beyaz Saray: İran Nükleer Programından Vazgeçmeli

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İRAN'IN BARIŞI SAĞLAMASININ EN HIZLI YOLU NÜKLEER SİLAH PROGRAMINDAN VAZGEÇMESİ"

Söz konusu yetkili, "Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir." dedi.