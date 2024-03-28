Beyaz Saray, Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere heyet göndermeyi kabul etti

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı: Hedefimiz düşme tehlikesinden uzak kalmak

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübe verilen transfer yasağının yanlış değerlendirildiğini belirterek, hedeflerinin ligde düşme tehlikesinden uzak bir sıralamada kalmak olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın güvenli bölgede kalmak için mücadele ettiğini ve şampiyonluğu belirleyebilecek güce sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takıma destek vermelerini istedi.