Beyaz Saray, Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere heyet göndermeyi kabul etti - Son Dakika
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Beyaz Saray, Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere heyet göndermeyi kabul etti

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi. Heyet ziyareti yeniden planlanacak ve ABD ile İsrail arasında yeni bir tarih belirlenecek.

28.03.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını söyledi.

Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere heyet göndermeyi kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray, Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere heyet göndermeyi kabul etti - Son Dakika
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