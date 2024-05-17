Beykoz Belediyesi 'Mahalle Buluşmaları'na devam ediyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi 'Mahalle Buluşmaları'na devam ediyor

Beykoz Belediyesi \'Mahalle Buluşmaları\'na devam ediyor

Beykoz Belediyesi'nin Riva'da düzenlediği 'Mahalle Buluşmaları'nda mahalle sakinleri sorunlarını dile getirdi. Belediye Başkanı Köseler, şeffaf yönetim ve ortak akılla sorunları çözmek için bu toplantıları düzenlediklerini belirtti.

17.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin yerinde çözüm için başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın ikincisi, Riva'da yapıldı. Mahallenin birikmiş sorunlarına kulak veren Belediye Başkanı Köseler, "Bu toplantıları, şeffaf yönetim ve sorunları ortak akılla çözmek için yapıyoruz" dedi.

Başkan Mimar Alaattin Köseler'in seçim çalışmaları sırasında söz verdiği 'Mahalle Buluşmaları'nda Riva sakinleri ile buluşuldu. Toplantıya katılan vatandaşlar, taleplerini dile getirdi.

Riva Elmasburnu Restoran'da yapılan toplantıya, mahalle sakinlerinin yanı sıra CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile Riva Muhtarı Mevlüt Eren katıldı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dile getirdiği toplantıda konuşan Başkan Köseler, yaz hazırlıkları dolayısıyla buluşmalara sahil mahallelerinden başladıklarını söyledi.

ŞEFFAF YÖNETİM, ORTAK AKILLA ÇÖZÜM

İlçedeki 45 mahalleyi tek tek ziyaret edeceklerini, tespit edilen sorunların hızla çözüme kavuşacağını belirten Köseler, "Meclis grubu dışında belediye müdürlüklerini burada sizlerle buluşturuyoruz. Biz kapalı kapılar ardında konuşan onlarla istişare eden bir yönetimin dışında halkla ortak hareket etme bilincini geliştirmek için bu toplantılar yapıyoruz" diye konuştu.

Riva'ya Pazar Yeri, Nostaljik Halk Bahçesi sözü veren Köseler, kanalizasyon sorununun çözümü için İSKİ'nin ihale yapacağını, ulaşım sorununun Büyükşehir'in kadrolarına iletildiğini ve yarım otobüslerle ilave ring seferlerini yapılacağını dile getirdi.

ZABITA VE TEMİZLİK HİZMETİ ARTACAK

İsanbul'un tatil ve sayfiye yeri olan mahallede, zabıta ve temizlik hizmetlerinin artırılacağının altını çizen Başkan Köseler, karavan parklarla ilgili gerekli düzenlemenin yapılacağını, Büyükşehir ile Beykoz'da madde bağımlılığı merkezi kuracaklarını da belirtti.

Bir mahalle sakininin metro sorusunu cevaplandıran Başkan Köseler, Büyükşehir Belediyesi'nin Altunizade istasyonundan Kavacık'a metro getireceğini kaydetti.

"BEYKOZLU BEYKOZ'DA YAŞASIN, OYUNU BURADA KULLANSIN"

İstanbul'un arazi bakımından ikinci büyük ilçesi olan Beykoz'un hak ettiği hizmeti alması için nüfusun artması gerektiğine değinen Başkan Köseler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçenin nüfusu 245 bin ve sürekli düşüyor. Eğer 250 bine çıkmış olsa İller Bankası'ndan payımız da artacak hizmet de artacak. Beykozlu Beykoz'da yaşasın, oyunu burada kullansın istiyoruz. Bu benim çocukluğumdan bu yana devam eden bir sorun."

Toplantı sonrası Riva Arama Kurtarma Derneği'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köseler, derneğin ihtiyacı olan konteynerin karşılanacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi 'Mahalle Buluşmaları'na devam ediyor - Son Dakika

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