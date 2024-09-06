Beykoz\'da Psikolojik Danışma Merkezi Hizmete Başladı

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için kurulan Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER) bünyesinde açılan Psikolojik Danışma Merkezi (PDM) faaliyete başladı.

Beykozluların sağlıklı, mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi, günlük hayatlarında etkin iletişim becerileri kazanması için ücretsiz danışmanlık sağlayan Psikolojik Danışma Merkezi hizmete başladı.

Merkezde psikologlarca verilen seanslarla bireylere duygusal ve düşünsel farkındalık kazandırılarak, aile ve iş hayatı ile sosyal yaşamdaki sorunlarının aşılmasına yardımcı olunuyor.

3 yaş ve üzeri tüm Beykozlulara açık

Aile ve bireyin sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlayan hizmetten yalnızca BEYMER'den hizmet alan dezavantajlı kişiler değil, 3 yaş ve üzerindeki tüm ilçe sakinleri yararlanabiliyor. Çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığının verildiği merkezde, hafta içi her gün 09.30 ile 15.30 arasında beş psikolog tarafından görüşme ve terapi yapılıyor.

Uzmanların yardımıyla; stres, kaygı ve endişe durumları, sosyal fobi, çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozukluklarının yanı sıra psikolojik destek gerektiren birçok sıkıntı, terapi süreciyle aşılmaya çalışılıyor. Terapinin ne kadar süreceği yardım alınan konuya ve kişisel ihtiyaçlara göre uzmanlar tarafından belirleniyor. Psikologlar gerekli gördükleri durumlarda psikiyatriste yönlendirme önerebiliyor ya da süreç birlikte yürütülüyor.

Psikolojik Danışma Merkezi'nden yararlanmak isteyenlerin Beykoz Belediyesi'nin 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi'nden randevu alması yeterli olacak.