Beykoz'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Beykoz'da iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklanırken, saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çiğdem Mahallesi Katırcı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde O.D. ve A.K, otomobille kendilerine yaklaşan K.D. tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası çalışma başlatan polis ekiplerince Kavacık'ta yakalanan şüpheli K.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada saldırı anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, K.D'nin araçla geldiği caddede yavaşladıktan sonra yolun her iki tarafındaki O.D. ve A.K'ye silahla ateş etmesi yer alıyor.