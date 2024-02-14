Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beykoz\'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tokatköy'de bulunan kibrit üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

14.02.2024 16:53
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Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tokatköy'de kibrit üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beykoz'daki kibrit fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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