Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu Lansmanı Gerçekleştirildi

Beylikdüzü Belediyesi olası afet durumlarında hizmet vermek üzere ve 'Dirençli Kent: Beylikdüzü' hedefiyle planlanan Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu lansmanını gerçekleştirdi. Afet anında kentin kriz yönetimini desteklemek için Beylikdüzü, Bornova ve Devrek Belediyeleri arasında Afet Anı Nefes Birliği Protokolü imzalandı.

Beylikdüzü Belediyesi olası zararlara karşı önlem almak amacıyla ve Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli kapsamında 10 mahalleye yerleştirilen Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu lansmanı gerçekleşti. Program, tanıtım belgeselinin gösterimiyle başladı. Lansmanda Beylikdüzü Afet Yönetimi Modeli tanıtıldı. Afet Sonrası Geçici Barınma ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Devrek maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Bornova Belediyesi ve Devrek Belediyesi iş birliği ile Afet Anı Nefes Birliği protokolü imzalandı. Bu protokol sayesinde afet anında, afet meydana gelen kentin kriz yönetimini destekleyecek ve ortak afet çalışmaları yürütecektir. Mahalle sayısı ve bina niteliği kriterlerine göre belirlenen konteynerlerin içinde lavabo, yatakhane, 6 adet elektrikli ağır kırıcı (hilti) makita, elektrikli ve manuel demir kesiciler, elektrikli ısıtıcılar, yüksek ve alçak kurtarma ekipmanları, yangın battaniyeleri, solunum tüpleri, şarj üniteleri, ilaç ve aşı muhafaza dolabı bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN FARKLI BİR NOKTASINDA OLUMSUZLUK YAŞANMASI HALİNDE ARTIK NEFES BİRLİĞİ VAR'

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a teşekkür ettiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, 'Bir taraftan Beylikdüzü'nü afetlere nasıl hazır hale getireceğimizi anlatırken bir taraftan da birbirimize nefes olacağız. Bornova ve Devrek belediyeleri ile Afet Anı Nefes Birliği yaptık. Nefes Birliğinin amacı afet öncesinde de hazırlıklarımızı ortaklaştırmak ve paylaşımlar yapmak. Afet anında ise afet birlikteliği yapacağız. Birimizin bölgesinde herhangi bir sorun yaşanması halinde diğer iki belediyemiz oraya destek için gidecek. Türkiye'nin farklı bir noktasında olumsuzluk yaşanması halinde artık Nefes Birliği var. Nefes Birliği olarak Bornova, Devrek ile birlikte hareket edeceğiz. Birçok yerel yönetime ve merkezi yönetime örnek olacak şeyleri yaptık. Afet Acil Müdahale İstasyonumuz aslında Türkiye'de bir ilk. İçerisinde arama kurtarma ekipleri için konaklama imkanından her türlü ihtiyacını karşılayabileceği imkanların yanında bir de enkaza müdahale edebileceği aletler var. Kendi enerjisini kendi üreten sisteme sahip. Belirli alanlara yerleştirdiğimiz için kanal sistemine de bağlı olan suyu ve su depoları mevcut. Lojistik olarak yardımın ulaşmaması halinde arama kurtarma ekiplerinin iaşesine kadar düşünülmüş bir modül' dedi.

'22 YILDIR UNUTULAN KAVRAMLARI VATANDAŞIN ÖNÜNE KOYUYORUZ'

Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmasını istediğini söyleyen Çalık, 'Öncelik tabi ki Bornova ve Devrek'de başlayacak. Bunun alımlarını yapacağız. Nefes Birliği yaptığımız ilçe belediyelerimizde hayata geçireceğiz. 22 yıldır unutulan kavramları vatandaşın önüne koyuyoruz. Çünkü uzun yıllar bakanlık yapmış bir kişi şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı. Bunlar Bakanlık döneminde alınması gereken tedbirlerdi. 6 Şubat'ı yaşadıysak alınmamış tedbirlerin avuntusunu ve kılıfını oluşturdular. Dolayısıyla biz hazırız. Nefes Birliği hazır. Ben CHP Belediyeleri'nin 31 Mart'ta tarih yazacağını düşünenlerdenim. Biz kentlerimizi dirençli hale getirmek için ve afetler karşısında dayanıklı hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ OLARAK AFETLERE YÖNELİK 3 ANA AŞAMADA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Afetle ilgili bilinçlendirme çalışmaları ve tatbikatlar yaptıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürü Cüneyt Gezer 'Beylikdüzü Belediyesi olarak afetlere yönelik 3 ana aşamada çalışmalar yapıyoruz. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası. Burada özellikle afet anı için en önemli projelerimizden birini görmektesiniz. Beylikdüzü'ne gelecek olan arama kurtarma ekiplerinin ve kendi arama kurtarma ekiplerimizin kullanacağı alet, edavat her türlü ihtiyacın bulunduğu aynı zamanda onların öz bakımlarını yapabilmeleri için lavoba gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamaları için alanların bulunduğu bir nokta. Ayrıca istirahat etmeleri için de yatakhanelerin bulunduğu bütün arama kurtarma ekiplerinin kullanabileceği ve afet noktasında da yaşayabileceği bütün sıkıntıları çözmek adına kurguladığımız bir sistem. 10 mahalleye birer tane koyuyoruz. Hedefimiz yıkılacak bina sayısına göre bu sayıyı arttırmak' şeklinde konuştu.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.