Beylikdüzü Belediyesi'nin "11. Yarıyıl Şenliği" Başladı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Yarıyıl Şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor. 31 Ocak'a kadar sürecek şenlik, çocuklara sanat, bilim ve eğlence dolu ücretsiz etkinliklerle yarıyıl tatilini hem keyifli hem de verimli geçirme imkanı sunuyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlediği 11. Yarıyıl Şenliği, dopdolu içeriğiyle 31 Ocak'a kadar devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü'nde gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Smart Kids Meets" programı da çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor. Atölye çalışmaları, tiyatro ve sinema gösterimleri ile bilim ve sanat etkinliklerinden oluşan program, çocukları hayal güçlerini keşfetmeye davet ediyor.

Çocuklara özel zengin atölye programı

Şenlik kapsamında merkezlerde kurulan atölyelerde çocuklar; robotik kodlama, VR deneyimi, model uçak yapımı, ebru sanatı ve yaratıcı drama gibi birçok etkinlikle yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca planetaryum çadırı ve drone sahası sayesinde teknoloji ve uzaya ilgi duyan öğrenciler için farklı deneyim alanları sunuluyor.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ilham veren buluşmalar

Şenliğin öne çıkan duraklarından biri olan Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ise ailelerin ve okulların katılımıyla "Smart Kids Meets" etkinlikleri düzenleniyor. Bilim ve sanat alanlarında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda çocuklar, uygulamalı atölyeler aracılığıyla hem bilimsel hem sanatsal deneyimler kazanıyor. Ailelerin de sürece dahil olmasıyla öğrenme, sosyal ve paylaşım odaklı bir etkinliğe dönüşüyor.