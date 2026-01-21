Beylikdüzü Belediyesi'nin "11. Yarıyıl Şenliği" Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü Belediyesi'nin "11. Yarıyıl Şenliği" Başladı

21.01.2026 15:54  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve verimli geçirmeleri için 11. Yarıyıl Şenliği'ni düzenliyor. Etkinlikler 31 Ocak'a kadar devam edecek ve sanat, bilim, tiyatro gibi birçok alanda atölye çalışmaları sunulacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Yarıyıl Şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor. 31 Ocak'a kadar sürecek şenlik, çocuklara sanat, bilim ve eğlence dolu ücretsiz etkinliklerle yarıyıl tatilini hem keyifli hem de verimli geçirme imkanı sunuyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlediği 11. Yarıyıl Şenliği, dopdolu içeriğiyle 31 Ocak'a kadar devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü'nde gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Smart Kids Meets" programı da çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor. Atölye çalışmaları, tiyatro ve sinema gösterimleri ile bilim ve sanat etkinliklerinden oluşan program, çocukları hayal güçlerini keşfetmeye davet ediyor.

Çocuklara özel zengin atölye programı

Şenlik kapsamında merkezlerde kurulan atölyelerde çocuklar; robotik kodlama, VR deneyimi, model uçak yapımı, ebru sanatı ve yaratıcı drama gibi birçok etkinlikle yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca planetaryum çadırı ve drone sahası sayesinde teknoloji ve uzaya ilgi duyan öğrenciler için farklı deneyim alanları sunuluyor.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ilham veren buluşmalar

Şenliğin öne çıkan duraklarından biri olan Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ise ailelerin ve okulların katılımıyla "Smart Kids Meets" etkinlikleri düzenleniyor. Bilim ve sanat alanlarında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda çocuklar, uygulamalı atölyeler aracılığıyla hem bilimsel hem sanatsal deneyimler kazanıyor. Ailelerin de sürece dahil olmasıyla öğrenme, sosyal ve paylaşım odaklı bir etkinliğe dönüşüyor.

Yarıyıl Şenliği programına ilişkin detaylı bilgilere, www.beylikduzu.istanbul adresinden ve Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nin '11. Yarıyıl Şenliği' Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:16:41. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nin "11. Yarıyıl Şenliği" Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.