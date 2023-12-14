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Beylikdüzü'nde çakar-siren kullanan sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde çakar-siren kullanan sürücüye yüksek para cezası

Beylikdüzü'nde çakar-siren tertibatı bulunan bir sürücüye İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 bin 128 lira para cezası verildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda çakar ve siren tertibatlı araç kullandığı görülen sürücü, kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullanmaktan dolayı yüksek bir para cezası kesildi.

Beylikdüzü\'nde çakar-siren kullanan sürücüye yüksek para cezası
14.12.2023 - 22:09,  Güncelleme: 22:10
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Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan videoda bir sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığının görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilen A.S, Ömer Seyfettin Caddesi'nde yakalandı.

Sürücüye, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA
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