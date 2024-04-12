Beylikdüzü'nde İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün müdahalesiyle söndürüldü

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın, şoförün hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular kendi imkanlarıyla yolculuklarına devam etti.

12.04.2024 18:31  Güncelleme: 18:31
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Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın şoförün müdahalesiyle söndürülürken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy ile İhlas Marmara arasında sefer yapan 76Y kodlu İETT otobüsü, Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Yolcuların araçtan indirilmesinin ardından yangın tüpüyle müdahale eden şoför, yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolculuklarına devam etti.

Bu arada İETT otobüsündeki yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın motor kısmından çıkan dumanlar ve yolcuların panik halinde otobüsten indikleri anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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