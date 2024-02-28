Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü\'nde İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir inşaatta çalışan 26 yaşındaki Mail K., henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

28.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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Beylikdüzü'nde, çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir inşaatta çalışan Mail K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İşçinin cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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