Beylikdüzü\'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti

BEYLİKDÜZÜ'nde, geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu'nu 38, baldızı Fatma Zehra Koyun'u ise 22 bıçak darbesiyle öldüren Ferhat Boduroğlu, "Ben de bir kız babasıyım. Bu olayın mağduru benim. Ben eşime ve baldızıma sahip çıktım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ölen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun'un avukatı ise, "Ferhat Boduroğlu'nun dolandırıcılık olayını gizlemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı müvekkilim olaydan önce savcılığa suç duyurusu yapmıştır" iddiasında bulundu.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Arif Türkan, müşteki Mustafa Koyun ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"DELİLLERİN YOK EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Söz hakkı verilmesi üzerine öldürülen Vildan Boduroğlu ve Fatma Zehra Koyun'un babaları Mustafa Koyun'un avukatı İlyas Kaymaz, "Ferhat Boduroğlu'nun dolandırıcılık olayını gizlemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı müvekkilim olaydan önce savcılığa suç duyurusunda da bulunmuştur. Ayrıca olayın meydana geldiği sitenin güvenlik görevlilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Maktullerin bir tanesinin boğazındaki kesi yarasının etrafında kan izi dahi yoktur. Buradan da delillerin yok edildiği kanaatine varıyoruz" dedi.

"BU OLAYIN MAĞDURU BENİM"

Ferhat Boduroğlu ise, "Ben de bir kız babasıyım. Eşimi tatillere götürürdüm. Benim tek bir suçum var, baldızıma sahip çıkmak. Kendisi 1 buçuk yıldır benim yanımda kalıyordu. Bu olayın mağduru benim. Ayrıca ben dolandırıcılık yapmıyordum. Telefonlar benim üzerime olduğu için benim hakkımda soruşturma yapılıyordu. Ben eşime ve baldızıma sahip çıktım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti güvenlik görevlilerinin tanık olarak dinlenmesine, dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili dosya numaralarının bildirildiği takdirde celbine karar verdi. Ayrıca mahkeme, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına, maktullerin ölüm saati ile ilgili rapor hazırlamasını isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Olay günü şöyle anlatıldı: "Ferhat Boduroğlu'nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu'nun Arif Türkan ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu, eşi Vildan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü. Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi. Yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif Türkan ise Ferhat Boduroğlu'ndan 24 dakika önce evden ayrıldı."

Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.