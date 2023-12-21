 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti

Beylikdüzü'nde geçen yıl eşi ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu, tahliye talebinde bulundu. Ölen kız kardeşlerin babası ise Boduroğlu'nun dolandırıcılık olayını gizlemek amacıyla cinayeti işlediğini iddia etti.

Beylikdüzü\'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti
21.12.2023 - 17:22,  Güncelleme: 17:23
Abone Ol

BEYLİKDÜZÜ'nde, geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu'nu 38, baldızı Fatma Zehra Koyun'u ise 22 bıçak darbesiyle öldüren Ferhat Boduroğlu, "Ben de bir kız babasıyım. Bu olayın mağduru benim. Ben eşime ve baldızıma sahip çıktım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ölen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun'un avukatı ise, "Ferhat Boduroğlu'nun dolandırıcılık olayını gizlemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı müvekkilim olaydan önce savcılığa suç duyurusu yapmıştır" iddiasında bulundu.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Arif Türkan, müşteki Mustafa Koyun ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"DELİLLERİN YOK EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Söz hakkı verilmesi üzerine öldürülen Vildan Boduroğlu ve Fatma Zehra Koyun'un babaları Mustafa Koyun'un avukatı İlyas Kaymaz, "Ferhat Boduroğlu'nun dolandırıcılık olayını gizlemek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı müvekkilim olaydan önce savcılığa suç duyurusunda da bulunmuştur. Ayrıca olayın meydana geldiği sitenin güvenlik görevlilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Maktullerin bir tanesinin boğazındaki kesi yarasının etrafında kan izi dahi yoktur. Buradan da delillerin yok edildiği kanaatine varıyoruz" dedi.

"BU OLAYIN MAĞDURU BENİM"

Ferhat Boduroğlu ise, "Ben de bir kız babasıyım. Eşimi tatillere götürürdüm. Benim tek bir suçum var, baldızıma sahip çıkmak. Kendisi 1 buçuk yıldır benim yanımda kalıyordu. Bu olayın mağduru benim. Ayrıca ben dolandırıcılık yapmıyordum. Telefonlar benim üzerime olduğu için benim hakkımda soruşturma yapılıyordu. Ben eşime ve baldızıma sahip çıktım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti güvenlik görevlilerinin tanık olarak dinlenmesine, dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili dosya numaralarının bildirildiği takdirde celbine karar verdi. Ayrıca mahkeme, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına, maktullerin ölüm saati ile ilgili rapor hazırlamasını isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Olay günü şöyle anlatıldı: "Ferhat Boduroğlu'nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu'nun Arif Türkan ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu, eşi Vildan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü. Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi. Yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif Türkan ise Ferhat Boduroğlu'ndan 24 dakika önce evden ayrıldı."

Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fatma Zehra, Dolandırıcılık, Adli Tıp, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti - Son Dakika


17:19
Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Son Dakika
17:19 Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35 Babasının evindeki eşyaları izinsiz satan adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ferhat Boduroğlu Tahliye Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement