Beylikdüzü'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 260 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi'nde bir aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü H.Ö. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 10 bin 260 lira para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Makas Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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