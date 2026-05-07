Beyoğlu'nda Hıdırellez, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda Kutlandı

07.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:42
Beyoğlu'nda Hıdırellez etkinliği büyük bir coşkuyla kutlandı. Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen şenlikte müzik, dans ve geleneksel ritüeller yer aldı. Vatandaşlar baharın gelişini dileklerle ve eğlencelerle karşıladı.

(İSTANBUL) - Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Beyoğlu'nda da büyük bir coşku ile kutlandı. Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte; vatandaşlar baharı dileklerle, danslarla ve Hıdırellez ritüelleriyle karşıladı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Umut, Bahar, Bereket: Beyoğlu'nda Hıdırellez" temasıyla gerçekleştirilen şenliğe, Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile Beyoğlu Romanlar Dernek Başkanı Gökçen Vural da katılarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nı dolduran binlerce İstanbullu, güneşli günlerin gelişini hep birlikte kutladı. Kutlamalar kapsamında kurulan dev sahnede müzik ve dans bir an bile durmadı. Şenlikte sahne alan Grup Eko Kapilo, Hacer Akça, Raki Serkan, Assolist Ümmiye performanslarıyla katılımcılara özel bir müzik ziyafeti yaşattı. Müzisyenlere eşlik eden İstanbul Dans Sanat Grubu ve Beyoğlu Roman Orkestrası ise sergiledikleri şovlarla meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Geleneksel ritüeller yaşatıldı

Hıdırellez'in simgesi haline gelen ritüeller Beyoğlu'nda aslına uygun şekilde gerçekleştirildi. Vatandaşlar; Hıdırellez ateşini yakıp üzerinden atlayarak arınma ve bereket diledi, gül ağaçlarının altına dileklerini bıraktı ve çaput bağlayarak dualar etti.

Vatandaşlar daha sonra dilek balonlarını gökyüzüne uçurarak baharın gelişini selamladı. Sihirbaz, jonglör ve ateşbaz gösterileriyle görsel bir şölen sunulan programda minik misafirler de unutulmadı. Kurulan çocuk atölyeleri sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de bu kültürel mirası öğrenme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

