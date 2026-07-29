Beyoğlu'nda Restoranda Yangın
Beyoğlu'nda bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasar meydana geldi.
Beyoğlu'nda restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın, restoranda hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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