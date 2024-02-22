Beyoğlu'nda taksicilere denetim: Eksik evrak ve belgeye ceza - Son Dakika
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Beyoğlu'nda taksicilere denetim: Eksik evrak ve belgeye ceza

Beyoğlu\'nda taksicilere denetim: Eksik evrak ve belgeye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve evraklarında eksiklik bulunan veya kurallara uymayanlara ceza kesildi.

22.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Beyoğlu'nda taksicilere yönelik denetimde, evrak ve belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymayanlara ceza kesti.

Kaynak: AA

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