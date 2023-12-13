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Beyoğlu'nda taksicilere denetim yapıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda taksicilere denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa mesafede yolcu ve turist seçilmesi ile taksimetre açılmaması gibi şikayetler üzerine Beyoğlu'ndaki taksicileri denetledi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve evrakı eksik olan taksicilere para cezası kesildi.

Beyoğlu\'nda taksicilere denetim yapıldı
13.12.2023 - 15:06,
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Beyoğlu'nda, kısa mesafede yolcu ve turist seçen, taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa mesafede yolcu ve turist seçilmesi ile taksimetre açılmaması gibi şikayetler üzerine taksicileri denetledi.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicileri kontrol ederken Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında araçlar durduruldu.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmadığı ve evrakı eksik olduğu belirlenen taksicilere para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda taksicilere denetim yapıldı - Son Dakika
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