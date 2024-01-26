Beypazarı İlçe Müftüsü: Sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Beypazarı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ilçede sabah namazı buluşması etkinliğinin sürdüğünü belirtti.

İnciler, yaptığı açıklamada, Müftülük olarak hazırlanan programlar çerçevesinde, sabah namazı buluşmalarının, gençlik merkezinde dini sohbetlerin devam ettiğini kaydetti.

İnciler, "İlçe merkezinde sabah namazı buluşmalarımız sürüyor. 4 Şubat sabahı Kırbaşı Mahallesi Camisinde sabah namazı buluşmasında olacağız. Dini sohbetlere, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ufuk Dağlıoğlu ve Ankara Müftülüğü merkez vaizi eski müftü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu katılacak." ifadelerini kullandı.