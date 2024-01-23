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Beypazarı Kaymakamı, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamı, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi ile bir araya geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Başkaya ile bir araya geldi. Yılmaz, ziyaretinde hastanedeki hizmetler hakkında bilgi aldı. Başhekimi Başkaya, hastanenin Beypazarı'nın yanı sıra çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirtti.

Beypazarı Kaymakamı, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi ile bir araya geldi
23.01.2024 - 14:23,
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Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Başkaya ile bir araya geldi.

Yılmaz, ziyaretinde Başkaya'dan, hastanedeki hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Başhekim Başkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beypazarı Devlet Hastanesinin Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan, Güdül, Bolu'nun Kıbrısçık ve Seben ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini, hastanenin adeta bir bölge hastanesi konumunda olduğunu aktardı.

Başkaya ile bir süre görüşen Kaymakam Yılmaz, hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA
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