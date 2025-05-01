Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Ailecek Camide Buluşuyoruz" etkinliği düzenleniyor.???????
Tarihi Kurşunlu Camisi'nde, İlçe Müftülüğünün destekleriyle perşembe akşamları yatsı namazı öncesinde etkinlik organize ediliyor.
Din görevlisi Cihan Kurt'un cami adabı, cemaatle namaz kılma gibi konulara dikkati çektiği etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Ailecek Camide Buluşma - Son Dakika
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