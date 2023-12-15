Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün okullarda başlattığı trafik eğitimi sürüyor.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik konusunda eğitim veriliyor.
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolulu Lisesi'ndeki etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, kaldırımsız yollarda yürürken nelere dikkat edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi, sürücü belgeleri konularında bilgi verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, trafik eğitimi konusunu önemsediklerini belirterek, ilk ve ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamına eğitim verileceğini söyledi.
Emrecan, okul giriş çıkış saatlerindeki kontrollerin, öğrenci servislerinin denetiminin de aksatılmadan yapıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Emniyet Müdürlüğü trafik eğitimine devam ediyor - Son Dakika