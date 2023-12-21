 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla resmi kurum temsilcilerine yönelik eğitim düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, uyuşturucuyla mücadelede herkese büyük görev düştüğünü vurgulayarak, okul yöneticileri ve rehberlik görevlilerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Programa katılanlar ayrıca Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirildi.

Beypazarı\'nda uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi
21.12.2023 - 17:08,
Abone Ol

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla resmi kurum temsilcilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Beypazarı Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı eğitim kapsamında uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, toplantıdaki konuşmasında, uyuşturucu ile mücadelede herkese büyük görev düştüğünü belirtti.

Okul yöneticileri ve rehberlik görevlileri ile görüştüklerini dile getiren Yılmaz, "Evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu bataklığa düşmemeleri için çok iyi takip etmeliyiz. Okulda rehber öğretmenlerimize, evde de anne ve babalara çok iş düşüyor." dedi.

Programa katılanlar Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika


16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:26
Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü

Son Dakika
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:26 Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:06:02. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement