Beyrut'ta Berri ve Hochstein Görüştü

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BEYRUT, 20 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri (sağda) ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein (soldan ikinci) ile bir araya geldi, 19 Kasım 2024.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein salı günü yaptığı açıklamada, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın çözümünün yakın olduğunu ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)