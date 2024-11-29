Beyrut'ta Halk Yaraları Sarıyor - Son Dakika
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Beyrut'ta Halk Yaraları Sarıyor

İsrail'in bombardımanına maruz kalan Beyrut'un Dahiye bölgesi halkı, saldırı sonrası normal hayata dönmeye çalışıyor.

29.11.2024 11:48
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ALİ MAKRAM GHAREEB - İsrail ordusunun, 2 ay boyunca aralıksız hava bombardımanına maruz kalan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde halk saldırıların açtığı yaraları sarmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar süren yoğun hava bombardımanı Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde büyük bir yıkım bıraktı.

Saldırıların durmasının ardından evlerine ve iş yerlerine dönen ve büyük yıkımla karşılaşan Lübnanlılar, yeniden normal hayatlarına dönmek için kolları sıvadı.

İsrail saldırılarında evleri ve dükkanları zarar göre halka, AA mikrofon uzattı.

"Ekmek teknemiz terk edip gidemezdik"

Dahiye bölgesindeki dükkanı ve evi saldırılarda zarar gören Sara İbrahim, "Her saldırıdan sonra gelip buraya iş yerimizi kontrol ediyorduk. Burası bizim ekmek teknemiz, terk edip gidemezdik." dedi.

Her şeye rağmen yaşadıkları yeri terk etmediklerini ve gördükleri zararın bir şekilde telafi edileceğine inandıklarını dile getiren İbrahim, "Biz burada kalıcıyız. Ateşkesin ilan edilmesi bizi çok sevindirdi. Gece uyuyamadık sevinçten. Hemen evmize geldik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmek istediğini belirten İbrahim, "Allah'tan gelen her şeyi memnuniyetle karşılarız. Vatanımızda olduktan sonra hayatımızdan memnunuz. Vatanın korunması için fedakarlık gerek." diye konuştu.

"Allah bir daha savaş yaşatmasın"

Elektrik-elektronik malzemeleri satan Muhammed Akika da yaşadıkları durumu anlatarak, "Biz de bazı aileler gibi yerimizden edildik. İsrail'in haksız savaşının bitmesiyle birlikte tekrar geri döndük. Allah bir daha savaş yaşatmasın." dedi.

Ülkelerinin ve bölgelerinin yeniden imar edilmesini beklediklerini ve kendileri için en önemli olanın tekrar evlerine dönmek olduğunu vurgulayan Akika, saldırılarda hasar gören dükkanını 10 gün içinde yeniden açacağını söyledi.

"Evim çok zarar gördü ama ben yine evimde kalacağım"

Evinin önündeki enkazı temizleyen Emmune Ahmedi ise saldırıların ardından Sahatul Şüheda bölgesine sığındıklarını belirterek, eşi ve dört çocuğuyla orada kaldıklarını anlattı.

Bombardıman olduğunda sığınağa gittiklerini, bittiğinde de dışarı çıktıklarını aktaran Ahmedi, "Saldırıdan etkilenen evimizi temizliyorum. Evimiz olmadan yaşayamayız. Biz burada doğduk, büyüdük ve yaşadık. Vatanımızdan vazgeçemeyiz. Evim çok zarar gördü ama ben yine evimde kalacağım." ifadelerini kullandı.

Evi tamamen yerle bir olan Lübnanlı Aysa da topraklarını asla terk etmeyeceklerini belirterek, "Gördüğünüz bu yerle bir edilmiş binanın tamamı sivillere aitti. İçinde direniş teşkilatından tek bir kimse yoktu." diye konuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Halk Yaraları Sarıyor - Son Dakika

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