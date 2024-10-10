Beyrut'ta İki Patlama: İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Beyrut'ta İki Patlama: İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sırasında Beyrut'ta iki patlama gerçekleşti, ölü sayısı 2,141'e yükseldi.

10.10.2024 20:47
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İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi.

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta İki Patlama: İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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