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Beyşehir'de sis nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor - Son Dakika
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Beyşehir'de sis nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor

Beyşehir ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin öğleden sonra yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu ilçe merkezini diğer il ve ilçelere bağlayan yollarda da ulaşımda aksaklık yaşıyor. Sürücüler, sis farlarını yakarak seyretmesi ve takip mesafesine dikkat etmesi konusunda uyarılıyor.

Beyşehir\'de sis nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
17.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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Beyşehir ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin öğleden sonra yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu ilçe merkezini diğer il ve ilçelere bağlayan yollarda da ulaşımda aksaklık yaşıyor.

Sürücüler, sis farlarını yakarak seyretmesi ve takip mesafesine dikkat etmesi konusunda uyarılıyor.

Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin kuş cennetlerinden birisi olan Beyşehir Gölü'nde gerçekleştirilen 2024 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu da iştirak ediyor.

Yaban hayvanlarının yaşam alanları ile korunması, geliştirilmesi çalışmalarının bir parçası olan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin katılımıyla yürütülüyor.

Öğrencileri Gazzelilere destek olmak amacıyla kermes düzenledi

Üzümlü Cengiz Topel Ortaokulu'nda Gazze'ye yardım amacıyla gerçekleştirilen kermeste öğrencilerle ailelerinin evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, tatlı, sarma gibi çeşitli gıda ürünlerinin satışı yapıldı.

Kermesten elde edilen gelirin Gazze bölgesine bağışlanacağı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kermesten dolayı emeği geçen eğitim camiası mensupları ile öğrenci ve velilerine teşekkür edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesinde çocuk psikiyatrisi polikliniği hizmet vermeye başladı

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yapılan uzman hekimi atamaları sonucunda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Kıyat'ın görevine başladığını kaydetti.

Küçükbuzcu, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı polikliniğinde başta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, öğrenme güçlüğü, gelişimsel bozukluk, dil ve konuşma bozukluğu olmak üzere çocuk ve ergen hastalarının ruh salığına yönelik muayene ve tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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