Beyşehir Gölü Tescil Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir Gölü Tescil Süreci Devam Ediyor

07.05.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Gölü'nün ulusal sulak alan tescil çalışmaları sürerken, dere yatakları da temizleniyor.

Beyşehir Gölü'nün ulusal sulak alan tesciline yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nün sahip olduğu doğal değerlerle ülkenin en önemli miras alanlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Beyşehir Gölü'nün yalnızca Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğiyle değil, aynı zamanda sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, kuş varlığı, su kaynakları ve doğal peyzaj değeriyle de büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Dere yatakları temizleniyor

Beyşehir ilçesinde dere yataklarının temizlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürlüğünün makineli çalışma programı kapsamında Beyşehir Sarıöz Deresi'nde dere temizliği çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, toplam 32 bin metre uzunluğundaki güzergahta çalışmaların etap etap devam ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar 3 bin metrelik bölümde temizlik işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, yürütülen temizlik faaliyetleriyle dere yataklarının daha düzenli hale getirilmesi ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü Tescil Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:08:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü Tescil Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.