Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekiminde Derinlik Konusunda Uyardı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri buğday tohumlarının toprağa ekildiği derinlik konusunda uyardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, buğday tohumlarının normal koşullarda 5-6 santim derinlikte ekiminin uygun olacağı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel tarafından ilçe genelinde bulunan meyve bahçelerinde feromon tuzak ve fidan kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, "Hububat ekili arazilerde ise gelişim ve hastalık zararlı kontrollerimiz devam etmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, buğday tohumlarının normal koşullarda bu derinliğin 5-6 santim derinlikte olmasının uygun olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Daha derine ekilen tohumların çimlenmede güçlük çekmesi, yüzeye çıkışlarda zorlanması, yağışı bol sezonlarda kök çürüklüğü yaşaması gibi problemler oluşabilir. Tarımsal üretim alanlarında çiftçilerimizin karşılaştığı problemlerle ilgili ilçe müdürlüğümüzden teknik destek alabileceğini hatırlatmak isteriz ve bereketli bir üretim sezonu dileriz."