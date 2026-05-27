Bıçak Ustası İsmail Turan\'ın 67 Yılı

27.05.2026 10:04
İsmail Turan, 10 yaşında başladığı bıçakçılığı 67 yıldır sürdürüyor, el emeğinin önemini vurguluyor.

OSMANİYE'de bıçak ustası İsmail Turan (77), 10 yaşında başladığı mesleğini 67 yıldır sürdürüyor. Evinin yanında kurduğu tek odalı iş yerinde çocuklarıyla birlikte çalışan Turan, geçmişte tamamen el emeğiyle yapılan bıçakların daha sağlam olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 'Bıçakçı Ahmet Usta' olarak bilinen bir ustanın yanında henüz 10 yaşındayken çırak olarak işe başlayan İsmail Turan, 67 yıldır mesleğini sürdürüyor. Osmaniye merkeze bağlı Alibekirli Mahallesi'nde evinin yanında kurduğu tek odalı iş yerinde çocuklarıyla birlikte çalışan İsmail Turan, küçük yaşlarda başladığı bıçakçılık serüvenini anlattı.

Evli ve 7 çocuk babası İsmail Turan, "Elimi neye vursam, onu da yaparım. Bir gün ustam bana, 'Oğlum, bu sanatı öğrenirsen yapamayacağın iş olmaz, her şeyi yaparsın' dedi. O zaman kendi kendime, 'Bir bıçak yapmayı öğrenince her iş nasıl yapılır?' diye düşündüm. Ama yine de 'Sen desen de demesen de ben bu işi öğreneceğim' dedim. Öğrendikten sonra gördüm ki ustam haklıymış. Elime ne aldıysam yapıyorum. Bıçak, tabanca, tüfek aklına ne gelirse yapıyorum. Kafayı yorup, zekayı çalıştırırsan yapamayacağın iş yoktur" diye konuştu.

'ŞİMDİ HER ŞEY MAKİNELEŞMİŞ'

Geçmişte yapılan ürünlerle bugün üretilenler arasında büyük fark olduğunu ifade eden Turan, "Şimdi her şey makineleşmiş. O zaman ise hep el emeği olurdu. Örsün üzerinde çekiçle, eğeyle, zımparayla yapılırdı. Ama şimdi her şey makineye döndü. O zaman yapılan ürünler daha sağlam olurdu. Çekiçle vura vura demiri, çeliği özleştirip yapmak başka olurdu. İnsan nasıl emek verdikçe gelişirse demir ve çelik de öyledir. Ne kadar emek verirsen o kadar iyi olur. İdmanlı insanla idmansız insan bir olur mu? Bu iş de öyledir. Elde yapılan bıçak keskin olur, körelme bilmez, onun değeri bir başka olur o zaman işte. Ama şimdi nerede onlar? Hep hazır her şey makineyle yapılıyor. Çekiçle döverek yapmak yok" dedi.

'GENÇLER MESLEK ÖĞRENMELİ'

Gençlerin meslek öğrenmeye eskisi kadar ilgi göstermediğini dile getiren Turan, "Şimdi kimse öğrenmek istemiyor. Herkes, her şey hazır olsun istiyor. 'Bir şey öğreneyim, üreteyim' diyen çok az. İnsan üretken olmalı. Gençlere tavsiyem şudur, bir meslek öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleridir. Şu anda benim yanımda çocuklarım bu işi yapıyor. Ben de bilmediklerini tarif ediyor, onlara aktarıyorum. Sanat öğrenmek isteyen de hakiki ustanın yanında öğrensin mesleği" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

