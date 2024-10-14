Bıçaklı Saldırıda Polis Yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı Saldırıda Polis Yaralandı

Bıçaklı Saldırıda Polis Yaralandı

Konya'da sağlık görevlilerine saldıran Emre Köroğlu, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

14.10.2024 15:40
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KONYA'da sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittikleri adreste fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu'nun (29) bıçaklı saldırısında yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un (28) sağlık durumunun iyiye gittiği, tabancayla vurulan saldırganın ise entübe edildiği belirtildi. 33 suç kaydı olan Köroğlu'nun 2 kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2'si 'gasp' olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde birinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine adrese polis eşliğinde sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

MESLEKTAŞIYLA BİRLİKTE SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Saldırgan Emre Köroğlu'nun ise entübe edildiği belirtildi.

33 SUÇ KAYDI VAR

Saldırgan Emre Köroğlu'nun, 'Oto hırsızlığı', 'Yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Son 9 ayda karıştığı 2'si 'gasp' olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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