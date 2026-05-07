Biçerdöverdeki Sürücü Elektrik Çarptı
Biçerdöverdeki Sürücü Elektrik Çarptı

Biçerdöverdeki Sürücü Elektrik Çarptı
07.05.2026 14:36
Adana'da elektrik akımına kapılan biçerdöver sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde elektrik akımına kapılması nedeniyle biçerdöverin deposunda mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki tarlada çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı biçerdöverin deposuna girdikten sonra elektrik akımına kapıldı.

Sürücünün fenalaşması nedeniyle depodan çıkamadığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

