Biden, Netanyahu'nun ateşkes için arabulucularla görüşmesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Biden, Netanyahu'nun ateşkes için arabulucularla görüşmesini memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi. İki lider, aynı zamanda Hamas'ın ateşkes teklifini ele aldı ve esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştü.

04.07.2024 21:17
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NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Biden-Netanyahu telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'e olan desteği için ABD'ye teşekkürlerini ilettiği, Biden'ın ise ülkesinin İsrail'e desteğinin sarsılmaz olduğunu yinelediği kaydedildi.

İkilinin Biden'ın sunduğu plan çerçevesinde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını ele aldığı aktarılan açıklamada, liderlerin aynı zamanda Hamas'tan gelen cevabı da görüştükleri bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'nun ateşkes için İsrail ekibinin ABD, Katar ve Mısırlı arabulucularla görüşmelerine yetki vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Hamas'ın teklifi

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Netanyahu'nun ateşkes için arabulucularla görüşmesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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