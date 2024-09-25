Biden, Yunus ile Görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Bangladeş'in Geçici Hükümet Başkanlığı görevini yürüten Muhammed Yunus'la New York'ta bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Yunus'la görüştü.

Yunus'u yeni görevinden dolayı tebrik eden Biden, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin devamına ilişkin başlıkları gündeme getirdi ve Bangladeş'in reform ajandasını uygulamasına destek verdiklerini dile getirdi.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.