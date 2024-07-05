Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İnşaat Atığı Bırakan Şahsa Cezai İşlem Uyguladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde cadde kenarına inşaat atığı bırakan şahsa cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tadilat ruhsatı almadan evinde çalışma gerçekleştiren ve atıkları cadde kenarına bırakan şahsa cezai işlem uyguladı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan binada gerçekleştirilen çalışmayı durduran ekipler, şahsı tadilat ruhsatı almak üzere ilgili birime yönlendirdi.