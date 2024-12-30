Bilecik Belediyesi'nden Yılbaşı Öncesi Kuruyemiş Denetimi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ekipleri, yılbaşı öncesi kuruyemiş satan esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kuruyemiş satan esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların her alanda olduğu gibi gıda tüketiminde de sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla düzenlenen denetimlerde, birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

İş yerlerinin çalışma esasları ve mevzuatına yönelik incelemelerin de yapıldığı denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere ürünleri raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca vatandaşların karşılaştığı herhangi olumsuz durumlara karşı 153 Numaralı Zabıta Müdürlüğü hattının arayabilecekleri bilgisini verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında da incelemeler yaparak, birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi.