Bilecik\'in Pazaryeri ilçesinde asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duası yapıldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duası yapıldı.

Karaköy köy meydanında din görevlilerinin okuduğu mevlit ve Kur-an'ı kerim tilavetinin ardından Pazaryeri Müftü vekili Sadi Temiroğulları dua yaptırdı.

Kılınan öğle namazının ardından köy yaşam merkezi kursiyerlerinin hazırladıkları dikiş, nakış ve el sanatları ürünleri, sergi açılışı gerçekleştirildi.

HEM Müdürü Fatoş Karaca Beler, "Geçen yıllara nazaran bu yıl yaş ortalaması 65'i bulan kursiyerlerimizin üreten nüfusun içinde yer alıyor olması da Halk Eğitim Merkezi olarak bizim gururumuz olmuştur." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı yapılan el sanatları hakkında usta öğreticilerden bilgi alarak kendilerine başarılar diledi. Daha sonra köy muhtarlığının hazırladı 2 bin kişilik yemek davetlilere ikram edildi.

Köy Muhtarı Adem Açık, Asırlık gelenek olan yağmur ve şükür duasını icra ettiklerini ifade ederek, "Yaptığımız bu etkinlikte bizlere maddi manevi destek verenlere, bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamız ve belediye başkanımız ile diğer devlet büyüklerimize, misafirlerimize, köylülerime çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bugün Ayrıca Karaköy köyümüz yaşam merkezindeki Halk Eğitime bağlı kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dikiş, nakış ve el sanatları terzi ve biyografi sergimiz inde açılışını yaptık, çok güzel bir katılım oldu herkese tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak, köy muhtarları, çok sayıda misafir ve köy halkı katıldı.