Bilecik Koyunköy'de traktöre kepçe takarken çamurluğa sıkışan 71 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez Koyunköy köyünde 71 yaşındaki kişi, traktörüne kepçe aparatı takarken çamurluğa sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bilecik'te traktör çamurluğuna sıkışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkez Koyunköy köyünde yaşayan Yaşar Öztürk (71), kendisine ait traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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