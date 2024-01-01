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Bilecik Pazaryeri'nde Yeni Yıl Denetimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla kontrol noktalarında denetim yaptı. Pazaryeri Emniyet Amirliği ve jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde araç denetimi ve alkol kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Bilecik Pazaryeri\'nde Yeni Yıl Denetimi
01.01.2024 - 10:09,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla kontrol noktalarında denetim yaptı.

Pazaryeri Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri ve ilçe jandarma timleri yeni yılda kent giriş ve çıkışında araç denetimi ve alkol kontrolü yaptı.

Kontrole Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

72 araç ve 85 kişinin sorgusu ve alkol kontrolleri yapılarak sürücü ve yolcuların yeni yılları kutlandı çikolata ikram edildi.

Ekipleri yerinde kontrol eden Kaymakam Kahraman AA muhabirine, "Yeni yıla an itibarı ile arkadaşlarımız ile birlikte görev başında girdik. Vatandaşlarımız huzurlu, güzel bir gece geçirsin diye hem polis hem de jandarmamız ile tedbirler aldık kontrollerimizi sürdürüyoruz arkadaşlarımız çalışıyor. Yeni yılın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur getirmesini, yeni yılda Filistin' de, Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan olumsuzluklar yaşanmaması dileği ile yeni yılınız hayırlı olsun." dedi.

Denetimler sonucunda hiç bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Kaynak: AA
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