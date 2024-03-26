Bilecik\'te AK Parti İl Başkanlığından iftar programı düzenlendi

Bilecik'te, AK Parti İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin kazanılmasına yönelik mesaj verildi.
Partinin gelecek dönemlerdeki hedeflerine ulaşmasına ilişkin kararlılığın vurgulandığı programda, Bilecik'in yeniden AK belediyecilik ile tanıştırılarak marka bir şehir haline getirileceği belirtildi.
Etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
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