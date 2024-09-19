Bilecik'te Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Ayçiçeği Üretimi Artıyor

Bilecik'te ayçiçeği ekim alanı 3 yılda 60 binden 90 bine çıktı, dekar başı rekolte 350 kg'a ulaştı.

19.09.2024 09:47
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Bilecik'te 60 bin dekar olan yağlık ayçiçeği ekim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin desteğiyle 3 yılda 90 bin dekara ulaştı.

İlde mart ayında ekimine başlanan, eylülde hasat edilen mahsulün üretiminin artırılması için çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Valilik, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hibe tohum ve teknik personel desteği sağlandı.

Yüzde 48 yağ oranına sahip bitkiden önceki yıllarda dekar başı ortalama 200 kilogram rekolte elde edilirken bu rakam 3 senede 350 kilograma yaklaştı.

Ağırlıklı olarak Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçeleriyle merkeze bağlı köylerde yetiştirilen ürün, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile yurdun çeşitli noktalarındaki özel firmalar tarafından alınarak işleniyor.

Üreticilerle merkeze bağlı Necmiye köyünde hasada katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, Bilecik'in bir tarım kenti olduğunu söyledi.

İlde 82 ürün yetiştirildiğini vurgulayan Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"Şehrimiz, 90 bin dekar üretime ulaştı. Dekar başına 350 kilograma varan, rekor düzeyde verim elde ediyoruz. Bu oran, ülke ortalamasında 200 kilogramın altında. Yağ oranıyla da iyi yerlerde. Temiz, güzel ürün yetiştirilen tarlalarımız, verimli arazilerimiz var. Bunu iyi sahiplenen çiftçilerimiz var."

Aygöl, kentteki çoğu arazinin ekili olduğunu, böylece ülke ekonomisine katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

"Bakım ve beslenmede teknik personelimizle sahada yer aldık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da Bilecik'in tarım ve hayvancılık anlamında Marmara Bölgesi'nin adeta kalbi konumunda olduğunu belirtti.

Kentte yağlık ayçiçeği üretiminin artmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yoldaş, "Necmiye köyünde de 2 bin dekar destek sağladık. Tohumdan sonra bakım ve beslenmede teknik personelimizle sahada yer aldık. Bakım ve beslenme rotasyonlu yapıldığından dekar başına 350 kilograma ulaşmış durumdayız." dedi.

Yoldaş, çevre illerde yetiştirilen ayçiçeğinin ortalama yüzde 40 yağ oranına sahip olduğunu, bu rakamın Bilecik'te iklim koşulları, düzenli bakım ile beslenme sayesinde yüzde 48'e ulaştığını ifade etti.

Üretim planlamasının önemine işaret eden Yoldaş, "Bu lokasyonda sözleşmeli üretim de yaptırıyoruz. Vatandaş ektiğini kime satacağını bilerek üretim yapıyor. Hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Demirci ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini, standardın üzerinde rekolteye ulaştıklarını kaydetti.

Kurak başlayan sezonun yağışlı devam ettiğini anlatan Demirci, "Bunun bize etkisi çok güzel oldu. Ayrıca gübreleme, bakım ile işçiliği de güzel gerçekleştirdiğimiz için verimimiz katlandı. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika

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