Bilecik'te evde çöp biriktiren kişiye ceza

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(BİLECİK)- Vatandaşların ihbarı üzerine bir evde incelemelerde bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiğini tespit etti. Ekipler, evi temizleyerek ev sahibine cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine ilgili birim müdürlükleriyle iletişime geçen ekipler, evde bulunan çöplerin alınarak, temizlenmesini sağladı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak 16 numaralı evde gerçekleştirilen temizlik çalışması sonrasında ev sahibine, Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten yetkililer, uygunsuz ve olumsuz durumlara karşı '153' numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceğini bildirdi.