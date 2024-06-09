Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bilecik\'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen kazada, Rabia A. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü ve yolcu olan Yağmur A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç, trafiği engellediği için polis ekipleri tarafından güvenli bir yere çekildi.

09.06.2024 11:37
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Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez istikametinden İstasyon istikametine seyir halindeki Rabia A,(19) yönetimindeki 16 Y 2332 plakalı otomobil Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada takla atan otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yağmur A. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan kazalı aracın akan trafiği engellediği için polis ekipleri yoldan geçen servis aracını durdurdu.

Gençlerin yardımıyla kazalı araç güvenli tarafa çekilerek trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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