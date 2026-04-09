Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Sahada Yürütülen Çalışmaları İnceledi

09.04.2026 16:25  Güncelleme: 17:47
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi ve Soğuksu Mezarlığı'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve yerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi ve Soğuksu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, kent genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve birim müdürleriyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi ve Soğuksu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Subaşı, son durum hakkında bilgi aldı. Kilit parke taşı çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan Subaşı, önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlar ve sanayi sitesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını hatırlatan Subaşı, "Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başladık. Şehrimizin birçok noktasında asfaltlama ve asfalt yama çalışması var. Hepsini bir takvim doğrultusunda yapacağız. Soğuksu Mezarlığı ise hem mahallemize hem de şehir merkezine hizmet ediyor. Hava şartları müsaade eder etmez buradaki mezarlık yolunda da büyük bir çalışmayı yaptık" diye konuştu.

Mezarlık yolunun uzun yıllar kötü durumda olduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, çalışmanın tamamlanmasıyla çamur ve kötü koşullardan kurtulacaklarını söyledi. Küçük Sanayi Sitesi yönetimi üyeleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

