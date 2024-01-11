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Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi

Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Programlarda mevlit ve ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. İl Müftüsü Ali Erhun, vaazında Üç Aylar'ın önemine vurgu yaparak, huzur ve birlik temennisinde bulundu. Cemaat namaz kıldıktan sonra cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Bilecik\'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi
11.01.2024 - 21:02,
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Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce başta Kayıboyu Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

İl Müftüsü Ali Erhun, namaz öncesi verdiği vaazda, şu ifadeleri kullandı:

"Üç Aylar dediğimiz bu bereketli zaman dilimleri kendimizi yeniden gözden geçireceğimiz, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz, gidişatımızı düzelteceğimiz, dünyevileşme ve bireyselleşme hastalığından kurtulacağımız ve Rabbimize güzel bir kul, Peygamberimize ise güzel bir ümmet olmaya çalışacağımız anlardır. Üç Aylar'ın ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, mutluluk getirmesini, birbirimize kenetlenmemizi sağlamasını, uzun bir süredir Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların bir an önce durmasını, orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bu musibetten zaferle çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatan din ve millet uğruna canını seve seve veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler dilerim."

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA
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