Bilecik Valisi Sözer, 422 metrekarelik aile sağlığı merkezi inşaatını gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezi inşaatında inceleme yaptı. 5 aile hekimliği birimli 2 katlı merkez, 422 metrekare kapalı alan ve 36 araçlık otoparkla birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, aile sağlığı merkezi inşaatında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaatı gezen Sözer, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, 5 aile hekimliği biriminden oluşacak söz konusu merkezin hizmete açılmasıyla vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha modern koşullarda ulaşabileceğini belirtti.
Toplam 422 metrekare kapalı alana ve 36 araç kapasiteli otoparka sahip olacak merkezin 2 katlı inşa edildiğini ifade eden Sözer, merkezin Bilecik'e "hayırlı olmasını" diledi.
İnceleme sırasında Sözer'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı eşlik etti.
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