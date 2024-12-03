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Bilim Merkezinden Köy Okuluna Moral

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Elazığ Bilim Merkezi, Kuşhane Köyü İlkokulu'na ziyaret ederek bilim etkinlikleri düzenledi.

03.12.2024 10:28
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Köy okulu çocuklarına bilimsel etkinliklerle moral oldular

ELAZIĞ - Elazığ Bilim Merkezi, Kuşhane Köyü Kom Mezrası İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere bilimsel etkinlikler düzenledi ve kışlık bot ile kitap hediye etti. Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenler için unutulmaz bir etkinliğe dönüşürken, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Elazığ Bilim Merkezi, merkeze bağlı Kuşhane Köyü Kom Mezrası İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öğrencilere yönelik bilimsel deneyler ve etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrencilere kışlık bot ve kitap hediye edildi. Etkinlikle öğrenciler ve öğretmenler unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliklerin yanı sıra hediye edilen kitap ve botlar, çocukların mutluluğunu artırırken, öğretmenler de bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

"Bu tarz projeler hem çocuklar hem bizim için iyi oluyor"

Bilim Merkezi Yöneticisi Tamer Kurtoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ Bilim Merkezi olarak bugün Kuşhane Kom Mezrası İlkokuluna misafir olduk. Buradaki çocuklarımızla buluştuk. Bilim Merkezinde yapmış olduğumuz bilime dayalı etkinliklerimizi ve deneylerimizi burada da gerçekleştirdik. Bundan sonra da diğer ilçelerle devam edeceğiz" dedi.

Okulun öğretmeni Kübra Sününbiye ise 3 yıldır bu köyde görev yaptığını belirterek, "3 yıldır burada görev yapıyorum. Okulumu, öğrencilerimi ve burada çalışmayı çok seviyorum. Her gün il merkezine yaklaşık 65 kilometre gidiş geliş yapıyoruz. Sobamızı biz yakıyoruz. Okulumuzda şu an kütüphane kurmayı düşünüyoruz. Kütüphanemiz için desteklerinizi bekliyoruz. Bugün de Elazığ Bilim Merkezinden geldiler. Öğrencilerimize etkinlikler düzenlediler. Bizler mahrumiyet bölgesinde olduğumuz için çocuklarımızı çok fazla götüremiyoruz. O yüzden bu tarz projeler hem çocuklar adına hem de bizim adımıza çok iyi oluyor. Kapımız herkese açık, bizleri unutmayın" diye konuştu.

Öğrencilerden Sahra Türe, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "4'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün bizi ziyarete geldiler. Kış ayında giymemiz için bot aldılar. Daha sonra deney yaptılar ve bize hediyeler getirdiler. Her şey için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Esin Çelik ise etkinliklerde çok eğlendiklerini belirtti.

Bilim Merkezinden Köy Okuluna Moral
Kaynak: İHA

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