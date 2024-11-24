Bilir Çifti Eğitime Adanmış Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilir Çifti Eğitime Adanmış Hayat

Bilir Çifti Eğitime Adanmış Hayat

Geçimli köyündeki okulda onarım yapan Bilir çifti, öğrencilere daha iyi bir eğitim sunuyor.

24.11.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Geçimli köyünde görevli Mersinli Selman ve Huriye Bilir çifti, boyatıp onarımını yaptıkları okulda öğrencileri geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyor.

Selman (33) ve Huriye Bilir (31) çifti, ilçenin en uzak köylerinden Geçimli İlkokulunda görev yapıyor.

Sene başında Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle okulun iç ve dış boyası ile gerekli onarım çalışmalarını yaptıran çift, güzel bir eğitim yuvası oluşturdu.

Her gün okula beraber gelen öğretmen çift, ders verdikleri öğrencilerle havaların güzel olduğu zamanlarda bahçedeki park alanında oynuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yoğun çaba harcayan öğretmen çifti ziyaret edip birlikte yaş pasta keserek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Her şeyi Kaymakamı'mız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'müzün desteğiyle yapmış bulunmaktayız"

Selman Bilir, AA muhabirine, sezon başında okulun ciddi bir tadilata ihtiyaç duyduğunu ve eşiyle okulu güzelleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Köylülerle ağabey kardeş gibi olduklarını belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Okulun iç, dış boyaması olsun, kapıların tadilatı, su tesisatındaki sıkıntılar, yazıcımız ve fotokopi makinemizin arızasından tutun ana sınıfımızdaki eğitim ihtiyaçlarına kadar her şeyi Kaymakamı'mız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'müzün desteğiyle yapmış bulunmaktayız. Okulun eski hali gerçekten çok yıpranmıştı. Okulun önceki haliyle burada eğitim vermek içimize sinmeyecekti. Dedik ki 'Biz, bu onarım işinin altından kalkarız.' ve gerekli onarımı yaptık."

Eğitim için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Bilir, kentte kışların zor geçtiğini ancak her mevsimin kendine göre güzellikler barındırdığını anlattı.

"Biz çocuklarımızı, onlar da bizi çok seviyor"

Huriye Bilir de 7 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, "Tutak ve köylerinde uzun yıllardır görev yapıyorum. Burası çok güzel. Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Eşimle de aynı okulda çalışıyoruz. Okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Biz çocuklarımızı, onlar da bizi çok seviyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kartal da okula katkılarından dolayı Bilir çiftine teşekkür ederek, "Öğretmen arkadaşlarımız Mersin'den buraya kadar gelerek bizlere hizmet vermekteler. 7 yıla yakındır burada görev yapıyorlar. Tayin hakları olmasına rağmen burayı, köyleri ve öğrencileri çok sevdikleri için buradan ayrılmayı düşünmediler. Biz, kendilerinden çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tutak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilir Çifti Eğitime Adanmış Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bilir Çifti Eğitime Adanmış Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.